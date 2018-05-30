Общественный совет УМВД России по городу Владивостоку организовал праздник для воспитанников детских домов

В преддверии Дня защиты детей Общественный совет при Управлении МВД России по городу Владивостоку организовал праздник для воспитанников детских домов №№ 1 и 2. Более 40 ребят приехали в административный городок отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. В организации мероприятия также приняли участие ветераны органов внутренних дел.

Полицейские продемонстрировали детям и гостям свою работу в сложных ситуациях при задержании преступников с применением оружия, служебной собаки и специальных средств. Ребята, особенно мальчишки, с большим интересом изучали экспонаты выставки оружия и спецсредств, примеряли полицейское обмундирование. Самым захватывающим была стрельба из настоящего боевого оружия холостыми патронами.

Члены Общественного совета организовали для ребят праздничный концерт. Перед воспитанниками детских домов выступили творческие коллективы, цирковые артисты и вокальный ансамбль городской полиции.

Ребята нарисовали мелом на асфальте свою мечту, получили подарки и запустили в небо воздушные шары.

Не обошлось и без самой любимой части праздника — обеда из настоящей полевой кухни на свежем воздухе. Гречневая каша и сладости пришлись по душе всем: и детям, и педагогам, и гостям, которые были приглашены на праздник.