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Общественный совет УМВД России по городу Владивостоку организовал праздник для воспитанников детских домов
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Общественный совет УМВД России по городу Владивостоку организовал праздник для воспитанников детских домов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В преддверии Дня защиты детей Общественный совет при Управлении МВД России по городу Владивостоку организовал праздник для воспитанников детских домов №№ 1 и 2. Более 40 ребят приехали в административный городок отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. В организации мероприятия также приняли участие ветераны органов внутренних дел.
Полицейские продемонстрировали детям и гостям свою работу в сложных ситуациях при задержании преступников с применением оружия, служебной собаки и специальных средств. Ребята, особенно мальчишки, с большим интересом изучали экспонаты выставки оружия и спецсредств, примеряли полицейское обмундирование. Самым захватывающим была стрельба из настоящего боевого оружия холостыми патронами.
Члены Общественного совета организовали для ребят праздничный концерт. Перед воспитанниками детских домов выступили творческие коллективы, цирковые артисты и вокальный ансамбль городской полиции.
Ребята нарисовали мелом на асфальте свою мечту, получили подарки и запустили в небо воздушные шары.
Не обошлось и без самой любимой части праздника — обеда из настоящей полевой кухни на свежем воздухе. Гречневая каша и сладости пришлись по душе всем: и детям, и педагогам, и гостям, которые были приглашены на праздник.
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