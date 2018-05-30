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«Ростелеком» приглашает отметить День защиты детей в городах ЮФО и СКФО
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«Ростелеком» приглашает отметить День защиты детей в городах ЮФО и СКФО 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Ко Дню защиты детей «Ростелеком» приглашает жителей и гостей Махачкалы, Ставрополя, Пятигорска, Кисловодска, Волгограда и Краснодара на свои интерактивные развлекательные площадки.
В Махачкале 1 июня с 10 утра на набережной «Родопский бульвар» будет действовать зона активностей компании в районе популярного места отдыха — «Беседки мудрых мыслей». Программа праздника, рассчитанная на детей и взрослых, включает фотозону и призовые викторины.
В Ставрополе 1 июня с 11.00 до 16.00 в парке «Победы» можно будет отдохнуть в чилаут-зоне, сделать оригинальные фотографии, покататься на гироскутерах и самокатах. Маленьких гостей ждет аквагрим. В Пятигорске 1 июня с 15.00 до 19.00 в Комсомольском парке (микрорайон «Ромашка») гостей площадки «Ростелекома» ждут фотозона и розыгрыш призов. Такие же программа организована и для жителей Кисловодска с 16.00 до 18.00 по адресу: проезд Цандера, 11.
В Волгограде 3 июня с 13.00 до 17.00 «Ростелеком» совместно с редакцией газеты «Комсомольская правда» приглашают в Комсомольский парк всех желающих на городской праздник «Ура! Каникулы!». Для детей компания организует интерактивную площадку с аквагримом, конкурсами, подарками, играми, воздушными шариками, детской дискотекой, театром кукол и представлениями клоунов.
В Краснодаре 3 июня с 11.00 до 15.00 в Парке 30-летия Победы «Ростелекомом» и редакция газеты «Краснодарские известия» проводят праздник «Планета детства». На площадке компании пройдет конкурс популярных детских песен из коллекции сервиса «караоке» «Интерактивного ТВ», призовая викторина на знание героев мультфильмов, конкурс на лучшее фото в инстаграме. Главное событие дня — детский заезд на велобегах.
Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом: «Разрабатывая наши сервисы, мы, в первую очередь, отталкиваемся от потребностей российских семей. Поэтому среди услуг „Ростелекома“ немалая часть предназначена для детей и подростков.
Маленьких пользователей оберегает в сети от нежелательного контента опция „Родительский контроль“, в меню „Интерактивного ТВ“ множество детских каналов, фильмов и мультфильмов, познавательного контента. И, разумеется, день защиты детей — знаковая дата для нас, когда команды „Ростелекома“ в городах ЮФО и СКФО организуют красочные праздники для всей семьи и показывают, как цифровые сервисы делают нашу жизнь проще, удобнее и радостнее».
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