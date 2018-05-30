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В отделении социальной реабилитации детей отслужили молебен об исцелении
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В отделении социальной реабилитации детей отслужили молебен об исцелении 

Твоя Газета 51 минуту назад
Фото: Твоя Газета
28 мая, в праздник Святого Духа клирик храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках иерей Антоний Фукс и молодежь храма в лице Шатского Александра и Маткинной Алены посетили Отделение социальной реабилитации детей ТЦСО «Зюзино» (филиал «Академический»).
Как сообщается на сайте храмового комплекса, в ходе визита был отслужен молебен об исцелении болящих детей и совершено Таинство Причащения.
Такие посещения маленьких пациентов филиала «Академический» ТЦСО «Зюзино» стали традиционными для служителей и активистов храма Всех Преподобных отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках. Также к детей в отделении реабилитации регулярно навещают и воспитанники Воскресной школы храма, устраивая праздники и концерты.
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