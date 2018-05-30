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В Старом Крюково пройдёт детско-юношеский городской чемпионат по настольному теннису
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В Старом Крюково пройдёт детско-юношеский городской чемпионат по настольному теннису 

Старое Крюково 20 минут назад
Фото: Старое Крюково
2 июня в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Малино», в корпусе 860, пройдет открытый чемпионат города Зеленограда по настольному теннису, посвященный Дню защиты детей.
В соревнованиях смогут принять участие жители Зеленограда и Московской области. Возрастом не старше 17 лет. Соревнования будут проводиться между детьми двух возрастных категорий: от 12 лет и младше и с 13 лет и старше. Всего соревноваться будут четыре группы мальчиков и девочек.
К соревнованиям допускаются воспитанники детско-юношеских спортивных школ. С собой приносить теннисную ракетку и мячик. Начало соревнований в 11.00. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефонам 8 9099792989 и 89166420463. Звонить с 10.00 до 10.50.
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