Ещё
Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка в сургутской больнице
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка в сургутской больнице 

360tv.ru 19 минут назад
Уголовное дело возбудили в отношении сотрудников Сургутской городской клинической больницы после гибели 12‐летней девочки. В СК считают, что ребенок умер из‐за халатности врачей, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по ХМАО‐Югре
Сотрудники медицинского учреждения приняли решение перевести пациентку в реанимационное отделение, когда ее самочувствие ухудшилось. Позже ребенок умер из-за остановки сердца. Мать девочки уверена, что в ее смерти виноваты врачи.
Школьница два месяца жаловалась на головные боли, которые мешали ей спать. Позже она впала в кому и умерла.
360tv.ru: последние новости
Девочка, на которую упал шкаф в детском саду, все еще в коме Ребенок воткнул нож в розетку и получил ожоги в Анапе Более 100 тысяч человек посетят подмосковные парки в День защиты детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»14
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем13
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят3
«Мне плевать, чего хотят фанаты»3
Как чуть не сняли последний в жизни Мягкова кадр2
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
02:46
Как чуть не сняли последний в жизни Мягкова кадр
Кино
12:25
Чем провинился «Пятый элемент»
Кино
01:52
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
05:33
«Мне плевать, чего хотят фанаты»
Концерты
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
00:15
Орбакайте оскандалилась с новой песней
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение