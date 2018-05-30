Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка в сургутской больнице

Уголовное дело возбудили в отношении сотрудников Сургутской городской клинической больницы после гибели 12‐летней девочки. В СК считают, что ребенок умер из‐за халатности врачей, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по ХМАО‐Югре

Сотрудники медицинского учреждения приняли решение перевести пациентку в реанимационное отделение, когда ее самочувствие ухудшилось. Позже ребенок умер из-за остановки сердца. Мать девочки уверена, что в ее смерти виноваты врачи.

Школьница два месяца жаловалась на головные боли, которые мешали ей спать. Позже она впала в кому и умерла.