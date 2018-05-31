Бросить курить раз и навсегда: как расстаться с вредной привычкой

31 мая отмечается Всемирный день отказа от табака. Ежегодно в мире от болезней, связанных с курением, умирают 6 миллионов человек, из них 400 тысяч — в России. Не секрет, что самостоятельно бросить курить очень трудно. Это не просто пагубная привычка, а серьезная зависимость. Как с ней справиться?

Бросить курить один раз и навсегда — задача сложная, но выполнимая. И чтобы — по обычаю — не ждать понедельника, начать можно и нужно уже сегодня. Всемирный день отказа от табака был провозглашен ровно 30 лет назад Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), за все эти годы огромное количество людей по всему миру смогли затушить свою последнюю сигарету и больше никогда не прикуривали новую.

"Надо понимать, что никотин — это психоактивное вещество, которое хорошо изучено, которое действует на мозг, вызывая все те нейромедиаторные проблемы, которые вызывают и все другие психоактивные вещества", — объясняет заведующий центра профилактики табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии Олег Кутушев.

Но чтобы бороться с врагом, надо знать о нем всё. Во-первых, курение — это не просто привычка, а действительно тяжелая зависимость. Справится с ней самостоятельно не всегда возможно. Сухая статистика говорит: лишь 5% всех курильщиков бросают курить сами. Курение способствуют развитию заболеваний сердечно-сосудистой и легочной систем, а также приводит к онкологии. 400 тысяч человек только в России ежегодно умирает от болезней, связанных с курением, в мире эта цифра достигает шести миллионов. Курить и продолжать оставаться здоровым невозможно, утверждает международное медицинское сообщество.

Давид Заридзе. "Безопасного курения нет, безопасного — нет! Конечно, эффект курения зависит от дозы, чем больше сигарет в день человек курит, тем риск заболеть раком легкого, в частности, выше", — говорит заведующий отделом эпидемиологии и профилактики РМИЦО имени Блохина Минздрава РФ

Борьба с курением — это комплекс мер. В первую очередь, информационных — таких, как пропаганда здорового образа жизни. Курить сегодня уже немодно. Повсеместно в мире вводятся так называемые антитабачные законы, ограничивающие места для курения, а также повышающие среднюю стоимость пачки сигарет. В России такой закон вступил в силу ровно 4 года назад.

"За период с момента введения ограничительного закона по использованию табака количество курящих россиян снизилось более чем на 10%. Сегодня эта цифра оценивается в районе 28-30%, это количество людей, которые сегодня активно курят", — рассказал советник генерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ Дмитрий Борисов

По мнению экспертов, действие закона больше направлено на тех, кто ранее не курил, но мог бы начать, например, подростки, а также на тех, кто пристрастился к пагубной привычке недавно, такие люди и правда могут бросить курить весьма безболезненно. В то время как для заядлых любителей табакокурения, которые, к слову, в первую очередь находятся в группе риска, принятие закона не стало основанием для того, чтобы бросить.

"К сожалению, сильно курящий человек, в основе своей, в массе своей, они не считают себя больными и пациентами. И они по большей части не пойдут к врачу, чтобы бросить курить, то есть единицы делают это, и перешагнуть порог аптеки, чтобы купить пластырь никотиновый, кто-то будет это делать, но человек должен понять, что это зависимость, это болезнь. Люди, которые не готовы это сделать, они должны иметь доступ к тому, что будет разрушать их здоровье меньше", — отмечает Дмитрий Борисов.

Речь идет об информировании курильщиков со стажем, о наличии альтернативных систем доставки никотина — таких, как вейпы и электронные сигареты, нагреваемый табак. В сигаретах обычных табак горит при очень высоких температурах, что ведет к образованию продуктов горения — тех самых канцерогенов, которые и наносят самый сильный удар по здоровью, в альтернативных же вариантах табака либо нет вовсе, лишь никотин, либо табак в них нагревается, но не горит. Назвать их полезными, конечно, нельзя, но, как говорится, из двух зол выбирают меньшее.

"Сейчас появились новые, так сказать, типы, электронные системы доставки никотина. Я в принципе не рекомендую переходить на них, это — в крайнем случае, если человек в общем курящий никак не может отказаться от курения, вот эти электронные системы доставки никотина, электронные сигареты и другие аналогические приборы, они менее опасны, они менее канцерогенны, как минимум, чем обычные сигареты", — говорит Давид Заридзе.

Увы, даже самая полная информация о последствиях продолжительного курения не всегда является достаточной мотивацией для полного отказа. В этом убедился Сергей Князев из Чебоксар, в прошлом — курильщик с 16-летнем стажем, а сегодня — руководитель интернет проекта, помогающего абсолютно бесплатно положить конец своему курению.

"Условно, отказ от курения можно разделить на две части, есть сам отказ от курения, а есть — как не сорваться. Бросить курить очень просто. Есть достаточное количество препаратов, способов, используя которые, действительно бросишь, и курить не захочешь первые две-три недели. А потом уже включаются психологически проблемы, то есть, курение можно рассмотреть как ряд социальных связей, мы курим с коллегами, курим с друзьями, и вот, когда ты бросаешь курить, то эти связи начинают страдать и рваться, то есть, ты уже не можешь получать то же самое удовольствие от жизни, что и раньше", — делится опытом бывший курильщик Сергей Князев.

На самом деле так только кажется бывшему курильщику. В борьбе с курением человеку всегда помогут и специальные группы помощи, и профильные врачи: психологи, психотерапевты и наркологи. Не стоит пренебрегать и медикаментозной терапией: никотиновые пластыри и специальные препараты имеют доказанный годами использования эффект. В России действует сотни бесплатных центров профилактики табачной зависимости, всё, что нужно — лишь решить для себя, что табаку не место в твоей жизни. 31 мая — это самый подходящий день, чтобы бросить курить и расстаться с этой вредной привычкой навсегда. Ну а тем, кто не сможет принять такое кардинальное решение, нужно обратиться к специалистам или попытаться снизить риски для своего здоровья, перейдя на менее вредные альтернативные продукты.