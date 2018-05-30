В. Скворцова: Дети и подростки в России в 2,5 раза реже стали курить за последние годы

Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова со ссылкой на исследование ВОЗ , проведенное в 2009-2016 гг.

«Есть международное исследование, которое проводила Всемирная организация здравоохранения, наблюдая за курением в нашей стране с 2009 по 2016 гг. За этот период времени у нас дети и подростки стали курить в 2,5 раза реже. Более того, уменьшилось и пассивное курение в несколько раз, и когда у детей спросили, будут ли они курить во взрослом состоянии когда они вырастут, в пять раз меньшее количество детей ответили, что они будут курить», — сказала В. Скворцова.

По ее словам, за этот период времени также на 22% сократилось курение среди взрослого населения.

«Если говорить о взрослых, то на 22% за этот период времени сократилось курение. Сейчас оно составляет примерно 30% от взрослого населения, нам нужно выйти желательно на 27% в течение ближайших нескольких лет. Это отразится на заболеваемости и сердечно-сосудистыми заболеваниями, и онкологическими, и язвенной болезнью желудка, и бронхолегочными заболеваниями», — добавила В. Скворцова.