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Художники Сургута украсят стены города детскими рисунками
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Художники Сургута украсят стены города детскими рисунками 

АиФ Югра 13 минут назад
Фото: АиФ Югра
В Сургуте отметят последний день весны праздником «Подарим детям яркий двор», который пройдет возле дома №11 на проезде Первопроходцев.
Арт-объект появится на стене технического сооружения, расположенного в этом дворе. На нее перенесут один из детских рисунков, который прислали участники проекта «Музей под открытым небом» организаторам и за который отдадут наибольшее количество голосов жители окрестных домов.
По словам организаторов, горожан ждут не только красочные стены от художников творческой мастерской «Сойка», но и детская развлекательная программа от муниципального учреждения «Вариант».
Отметим, что проект «Музей под открытым небом» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов 2017 года. Проект направлен на ознакомление детей с культурой и бытом Сургута, а также для развития их творческих и изобразительных навыков.
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