Художники Сургута украсят стены города детскими рисунками

В Сургуте отметят последний день весны праздником «Подарим детям яркий двор», который пройдет возле дома №11 на проезде Первопроходцев.

Арт-объект появится на стене технического сооружения, расположенного в этом дворе. На нее перенесут один из детских рисунков, который прислали участники проекта «Музей под открытым небом» организаторам и за который отдадут наибольшее количество голосов жители окрестных домов.

По словам организаторов, горожан ждут не только красочные стены от художников творческой мастерской «Сойка», но и детская развлекательная программа от муниципального учреждения «Вариант».

Отметим, что проект «Музей под открытым небом» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов 2017 года. Проект направлен на ознакомление детей с культурой и бытом Сургута, а также для развития их творческих и изобразительных навыков.