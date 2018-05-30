В Башкирии трое детей обварились кипятком: двухлетний малыш погиб

В Баймаке в стенах районной больницы скончался двухлетний малыш. Ребёнка с многочисленными ожогами доставили из дома. Следователи начали проверку по факту случившегося.

Установлено, что вечером 28 мая двухлетняя девочка вместе с 12-летней сестрой и 8-летним братом были дома одни, пока их мать отлучилась во двор. Самая младшая из детей подошла к тумбе и выдвинула все ящики, в результате мебель накренилась и на неё полетел чайник с горячей водой. Горячей водой обдало не только малышку, но и ещё двух детей, стоявших рядом.

Всех троих госпитализировали в больницу. На следующий день двухлетняя девочка скончалась.

— Семья благополучная, характеризуется положительно. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, — сообщили в пресс-службе Следкома республики.