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В Башкирии трое детей обварились кипятком: двухлетний малыш погиб
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В Башкирии трое детей обварились кипятком: двухлетний малыш погиб 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Баймаке в стенах районной больницы скончался двухлетний малыш. Ребёнка с многочисленными ожогами доставили из дома. Следователи начали проверку по факту случившегося.
Установлено, что вечером 28 мая двухлетняя девочка вместе с 12-летней сестрой и 8-летним братом были дома одни, пока их мать отлучилась во двор. Самая младшая из детей подошла к тумбе и выдвинула все ящики, в результате мебель накренилась и на неё полетел чайник с горячей водой. Горячей водой обдало не только малышку, но и ещё двух детей, стоявших рядом.
Всех троих госпитализировали в больницу. На следующий день двухлетняя девочка скончалась.
— Семья благополучная, характеризуется положительно. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, — сообщили в пресс-службе Следкома республики.
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