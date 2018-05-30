В Башкирии троих детей ошпарил кипяток, двухлетняя девочка погибла

В Башкирии проводится проверка по факту смерти двухлетней девочки. Об этом сообщает СК республики.

Следствие считает, что вечером 28 мая двухлетняя девочка вместе с 12-летней сестрой и 8-летним братом была дома в одном из сёл Баймакского района. Мать детей ненадолго вышла во двор. В этот момент малышка подошла к тумбочке и потянула за ящики. От этого тумба расшаталась и стоявший на ней термочайник с кипятком упал на детей. Их госпитализировали в городскую больницу с ожогами. Двухлетняя девочка скончалась на следующий день. Отмечено, что ЧП произошло в благополучной семье.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.