Ещё
В Башкирии троих детей ошпарил кипяток, двухлетняя девочка погибла
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

В Башкирии троих детей ошпарил кипяток, двухлетняя девочка погибла 

АиФ-Уфа 14 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии проводится проверка по факту смерти двухлетней девочки. Об этом сообщает СК республики.
Следствие считает, что вечером 28 мая двухлетняя девочка вместе с 12-летней сестрой и 8-летним братом была дома в одном из сёл Баймакского района. Мать детей ненадолго вышла во двор. В этот момент малышка подошла к тумбочке и потянула за ящики. От этого тумба расшаталась и стоявший на ней термочайник с кипятком упал на детей. Их госпитализировали в городскую больницу с ожогами. Двухлетняя девочка скончалась на следующий день. Отмечено, что ЧП произошло в благополучной семье.
Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
АиФ-Уфа: последние новости
В Уфе малоимущей семье с ребёнком отказались предоставить детское питание Бесплатное мороженое раздадут детям 1 июня в Уфе В Башкирии женщина поила водкой свою двухлетнюю дочь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»14
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем13
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят3
«Мне плевать, чего хотят фанаты»3
Как чуть не сняли последний в жизни Мягкова кадр2
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
02:46
Как чуть не сняли последний в жизни Мягкова кадр
Кино
12:25
Чем провинился «Пятый элемент»
Кино
01:52
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
05:33
«Мне плевать, чего хотят фанаты»
Концерты
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
00:15
Орбакайте оскандалилась с новой песней
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение