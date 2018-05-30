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Уникальные подгузники меняются за несколько секунд одной рукой
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Уникальные подгузники меняются за несколько секунд одной рукой 

МедикФорум 12 минут назад
Фото: МедикФорум
Вполне возможно, что перед нами будущее детских подгузников. Молодая мама из Калифорнии придумала кардинально новое средство детской гигиены, которое можно надевать «при любом положении тела». Большинство молодых родителей знают о том, что смена подгузников может стать настоящим испытанием, особенно если у вас не слишком спокойный малыш. Но жительница Калифорнии Сангита Мутху разработала уникальный дизайн этого средства гигиены, благодаря которому подгузник можно быстро надеть на малыша при любом положении его тела. Сангита подала патент на подгузник, состоящий из двух частей — пояса вокруг талии и приклеиваемого к нему с двух сторон основания. Все это, как сообщается в заявке, «дает родителям абсолютную свободу для быстрого проведения гигиенической процедуры в любое время и в любом месте». Сам пояс даже не нужно снимать, и потребуется только регулярная смена основания. Сейчас изобретательница собирает деньги на серийное производство своих подгузников с помощью краудфандинговой платформы. Женщине требуется не менее $75 000. В описании также сообщается о том, что новые подгузники практически не способны дать протечку, при этом они очень легко снимаются и надеваются. Молодая предпринимательница так уверена в эффективности своего дизайна, что даже сняла видео, на котором она меняет подгузник у ребёнка одной свободной рукой. Сангита рассказала, что вдохновилась на создание этого предмета гигиены благодаря своей дочери, чье неспокойное поведение при смене подгузников доводило несчастную маму до умопомешательства.
«В один из таких моментов в мою голову, что называется, залетела идея создания более простой версии подгузника, для смены которого вообще не потребуется никакой операции со стороны малыша, — рассказывает Сангита. — Ребёнок в этот момент может заниматься всем, что ему нравится, он не должен лежать смирно и ждать. А его родители очень быстро произведут смену подгузника даже одной рукой. Именно это отличает мой продукт от всех прочих на рынке». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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