Лауреатов премии «Нижегородская семья» назовут в регионе

Лауреатов премии «Нижегородская семья» назовут в регионе31 мая 2018 года в 15.00 состоится торжественный прием с участием родителей и семей, представленных к награждению Почетным знаком «Родительская слава» и премией Нижегородской области «Нижегородская семья», в рамках празднования Международного дня семьи. В мероприятии примет участие и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Шевченко

Участниками приема станут 10 родителей с детьми, которые получат Почетный знак «Родительская слава» (за заслуги в воспитании детей, создание условий для духовного и физического развития детей), и 10 семей, которые будут награждены премией Нижегородской области «Нижегородская семья» (за большой вклад в возрождение и развитие семейных традиций). Родители, удостоенные Почетного знака «Родительская слава», получат денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. Премия Нижегородской области «Нижегородская семья» составляет 100 тысяч рублей.

Награды «Почетный знак „Родительская слава“ и премия Нижегородской области „Нижегородская семья“ введены с 2008 года. Всего за период с 2008 по 2018 год вручены 110 Почетных знаков „Родительская слава“ и 110 премий Нижегородской области „Нижегородская семья“.