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«СУЭК-КУЗБАСС» направил на летний отдых детей сотрудников более 39 млн руб
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«СУЭК-КУЗБАСС» направил на летний отдых детей сотрудников более 39 млн руб 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Компанией «СУЭК-Кузбасс» направлено 39,4 миллиона рублей на оздоровление детей сотрудников предприятий во время летних каникул.
Практически все расходы, связанные с детским отдыхом, берет на себя компания.
Больше всего детей сотрудников предприятий АО «СУЭК-Кузбасс» отправится в корпоративный санаторий-профилакторий в Полысаево. С учетом того, что шахтерская «фабрика здоровья» оснащена самым современным медицинским оборудованием, за лето 360 детей вместе с активным отдыхом смогут еще и пройти полноценный курс профилактического лечения.
В общей сложности 290 детей примут оздоровительные центры имени В. Дубинина и «Зеленая улица», расположенные на берегу Обского водохранилища. Более 240 киселевских и прокопьевских детей проведут каникулы в оздоровительном комплексе «Огонек» (село В. Чумыш). Более 150 шахтерских детей примет специализированный лингвистический лагерь. 138 ребят станут жителями «детской республики» в оздоровительном лагере «Пламя» (село Старочервово Кемеровский район).
По доброй традиции немало юных ленинск-кузнечан поедут в местный лагерь «Уголек» (село Драченино). Для 95 детей предприятий компании организуется поездка на побережье Черного моря — в анапский санаторий «Вита».
Для справки: СУЭК — одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 33 500 человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.
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