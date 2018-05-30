«СУЭК-КУЗБАСС» направил на летний отдых детей сотрудников более 39 млн руб

Компанией «СУЭК-Кузбасс» направлено 39,4 миллиона рублей на оздоровление детей сотрудников предприятий во время летних каникул.

Практически все расходы, связанные с детским отдыхом, берет на себя компания.

Больше всего детей сотрудников предприятий АО «СУЭК-Кузбасс» отправится в корпоративный санаторий-профилакторий в Полысаево. С учетом того, что шахтерская «фабрика здоровья» оснащена самым современным медицинским оборудованием, за лето 360 детей вместе с активным отдыхом смогут еще и пройти полноценный курс профилактического лечения.

В общей сложности 290 детей примут оздоровительные центры имени В. Дубинина и «Зеленая улица», расположенные на берегу Обского водохранилища. Более 240 киселевских и прокопьевских детей проведут каникулы в оздоровительном комплексе «Огонек» (село В. Чумыш). Более 150 шахтерских детей примет специализированный лингвистический лагерь. 138 ребят станут жителями «детской республики» в оздоровительном лагере «Пламя» (село Старочервово Кемеровский район).

По доброй традиции немало юных ленинск-кузнечан поедут в местный лагерь «Уголек» (село Драченино). Для 95 детей предприятий компании организуется поездка на побережье Черного моря — в анапский санаторий «Вита».