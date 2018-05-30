Число сирот в столице за последние шесть лет сократилось вдвое

В Департаменте труда и соцзащиты населения прошла пресс-конференция «Моя московская семья»: реализация социальных программ в интересах семьи и детей».

На ней заместитель руководителя Департамента труда и соцзащиты Алла Дзугаева рассказала о том, какую социальную поддержку оказывают москвичам.

— В этом году помощь получили 135,6 тысяч многодетных семей, 209 студенческих семей, 78,4 тысяч одиноких матерей и 29,4 тысяч получателей ежемесячной компенсации по уходу за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства, — сказала Алла Зауровна.

Но речь идет не только о материальной помощи. Алла Дзугаева также отметила, что сегодня по сравнению с 2012 годом число выявленных детей-сирот сократилось вдвое. Происходит это благодаря активной работе школ приёмных родителей и организаций для детей сирот.

Екатерина Бербер, которая также является заместителем руководителя Департамента труда и соцзащиты, рассказала об адресной помощи, которую оказывают городские организации соцобслуживания. В поддержке семей также участвуют крупные торговые сети, которые предоставляют нуждающимся продовольственные товары, а также технику и все необходимое для детей.

— Москва занимает третье место по России по выплатам на содержание ребёнка — отметила Екатерина Бербер. — С 2014 года в Москве организован пилотный проект по предоставлению жилья семьям, принявших на воспитание детей старшего возраста или детей-инвалидов.