Число сирот в столице за последние шесть лет сократилось вдвое 

В Департаменте труда и соцзащиты населения прошла пресс-конференция «Моя московская семья»: реализация социальных программ в интересах семьи и детей».
На ней заместитель руководителя Департамента труда и соцзащиты Алла Дзугаева рассказала о том, какую социальную поддержку оказывают москвичам.
— В этом году помощь получили 135,6 тысяч многодетных семей, 209 студенческих семей, 78,4 тысяч одиноких матерей и 29,4 тысяч получателей ежемесячной компенсации по уходу за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства, — сказала Алла Зауровна.
Но речь идет не только о материальной помощи. Алла Дзугаева также отметила, что сегодня по сравнению с 2012 годом число выявленных детей-сирот сократилось вдвое. Происходит это благодаря активной работе школ приёмных родителей и организаций для детей сирот.
Екатерина Бербер, которая также является заместителем руководителя Департамента труда и соцзащиты, рассказала об адресной помощи, которую оказывают городские организации соцобслуживания. В поддержке семей также участвуют крупные торговые сети, которые предоставляют нуждающимся продовольственные товары, а также технику и все необходимое для детей.
— Москва занимает третье место по России по выплатам на содержание ребёнка — отметила Екатерина Бербер. — С 2014 года в Москве организован пилотный проект по предоставлению жилья семьям, принявших на воспитание детей старшего возраста или детей-инвалидов.
О традиционных мероприятиях РОО «Объединение многодетных матерей» рассказала его председатель Наталья Карпович. Это Марафон талантов многодетных семей города Москвы, велопробег «Спасибо за то, что мы живы», семейный творческий конкурс «ЭкоЛаборатория», торжество ко Дню матери, акция «Крылья ангела», новогодние праздники, вечер для супружеских пар, имеющих 10 и более детей. По мнению Наталии Карпович, «социальный капитал многодетных семей — это ресурс, который ещё не до конца использован».