Форум приемных семей Свердловской области объединил более тысячи участников

В Свердловской области состоялся финал регионального этапа Всероссийского форума приемных семей. В течение двух дней в загородном оздоровительном центре более 250 участников, делились опытом и аккумулировали знания и лучшие практики воспитания приемных детей. В числе участников — приемные родители, специалисты «Школ приемных родителей» и граждане, решившие взять на воспитание детей.

В Свердловской области форум прошел шестой год подряд. Каждый год под своим крылом он собирает около тысячи активных и заинтересованных участников, неравнодушных к проблемам детей, утративших родительское тепло и заботу. Так, начиная с 2013 года в мероприятиях форума приняли участие порядка 4000 человек.

Шестой форум приемных семей Свердловской области в текущем году начал работу в марте в рамках территориального этапа, проведенного в муниципальных образованиях Свердловской области.

Для финалистов форума прошли заседания тематических секций, круглые столы, тренинги, семинары, мастер-классы и другие мероприятия, направленные на повышение уровня родительской компетенции, развитие семейного устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

«Одним из главных наших достижений за последние 5 лет является значительное сокращение регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей — почти на 77 процентов. Это стало возможным благодаря целенаправленным комплексным мерам, принимаемым на федеральном и региональном уровне. Количество замещающих семей на сегодняшний день составляет более 14,5 тысячи, в них воспитывается 19 тысяч детей. И во многом такие результаты — это ваша заслуга», — обратился министр социальной политики региона Андрей Злоказов

В завершение форума прошло награждение лучших замещающих семей — победителей регионального этапа Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей». По итогам мероприятий награды получили семья Зуевых из Каменска-Уральского, в которой воспитывается пять приемных детей, семья Карагаполовых из Нижней Салды, воспитывающая шестерых приемных детей, и семья Коковиных из Сухоложского района, воспитывающая двоих приемных детей.