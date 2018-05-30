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Глава РЖД рассказал о льготах на перевозку детей во время летних каникул
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Глава РЖД рассказал о льготах на перевозку детей во время летних каникул 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Во время летних каникул для детей, которые путешествуют поездами дальнего следования, будет действовать скидка в размере 50%, пообещал председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
Это льгота третий год оплачивается за счёт средств РЖД и действует при перевозке детей поездами дальнего следования в плацкартных и общих вагонах. Перевозкам детей в РЖД, по словам председателя правления, уделяют особое внимание. Для этого выделяют новый подвижной состав, привлекают лучших проводников и начальников поездов.
«В течение года мы также стараемся создать дополнительные условия для льготного проезда детей, в том числе и в купе», — отметил Белозёров. В пригородных поездах, уточнил он, детям также предусмотрены скидки. В то же время глава РЖД отметил, что не все регионы обращают внимание на детскую перевозку и создают возможности по снижению стоимости.
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