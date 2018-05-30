Глава РЖД рассказал о льготах на перевозку детей во время летних каникул

Это льгота третий год оплачивается за счёт средств РЖД и действует при перевозке детей поездами дальнего следования в плацкартных и общих вагонах. Перевозкам детей в РЖД, по словам председателя правления, уделяют особое внимание. Для этого выделяют новый подвижной состав, привлекают лучших проводников и начальников поездов.

«В течение года мы также стараемся создать дополнительные условия для льготного проезда детей, в том числе и в купе», — отметил Белозёров. В пригородных поездах, уточнил он, детям также предусмотрены скидки. В то же время глава РЖД отметил, что не все регионы обращают внимание на детскую перевозку и создают возможности по снижению стоимости.