Почти 90 дополнительных поездов дальнего следования назначат РЖД 9-12 июня

Почти 90 дополнительных поездов дальнего следования назначит ОАО «РЖД» с 9 по 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«В период выходных дней июня в честь празднования Дня России назначено 86 рейсов дополнительных поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Это на 56% больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в совокупности поездами дальнего следования формирования АО «ФПК» в праздничные дни июня планируется перевезти около 1,2 млн пассажиров. Поезда будут курсировать по наиболее популярным маршрутам — из Москвы в Санкт-Петербург, Белгород, Киров, Чебоксары, Йошкар-Олу, Казань, Пензу, из Казани, Чебоксар, Ульяновска и Ижевска в Москву, из Ростова и Минеральных Вод в Адлер. «Пиковая» дата выезда пассажиров в праздничные дни ожидается 9 июня, в обратном направлении — 12 июня.

«В случае высокого спроса на билеты будет приниматься решение об увеличении количества дополнительных поездов либо включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы, что обеспечит поступление билетов в продажу в кассах и на официальных онлайн-ресурсах компании», — добавили в пресс-службе.

Билеты на дополнительные поезда уже сейчас можно приобрести в любой железнодорожной кассе, терминалах самообслуживания, а также на сайте РЖД и через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам».