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Около 1200 летних лагерей будут работать в Подмосковье
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Около 1200 летних лагерей будут работать в Подмосковье 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Московской области этим летом будут работать порядка 1200 лагерей. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.
«Этим летом в Московской области будут работать порядка 1200 летних лагерей, из которых 100 — загородные оздоровительные лагеря и около 1070 — лагеря с дневным пребыванием. Также в течение летней оздоровительной кампании будет организовано несколько палаточных лагерей», — заявила Ольга Забралова.
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Первый зампред областного правительства добавила, что из консолидированного бюджета Московской области на летнюю оздоровительную кампанию выделено 1,8 миллиарда рублей. В прошлом году эта цифра составляла 1,5 миллиарда рублей.
«Планируется направить в летние лагеря больше половины юных жителей Московской области в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению, и примерно столько же детей, попавших в трудную жизненную ситуацию — 58,5% и 55,6% соответственно», — отметила Забралова.
В Московской области утвержден специальный стандарт безопасности, которому должен соответствовать каждый детский оздоровительный лагерь на территории региона. В него входит ряд критериев: качественное медицинское обслуживание, безопасное питание, пожарная и антитеррористическая безопасность, а также безопасность на воде.
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