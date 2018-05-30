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В Подмосковье построят более 170 новых детских площадок в 2018 году
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В Подмосковье построят более 170 новых детских площадок в 2018 году 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Подмосковье построит 177 новых детских площадок в 20 муниципальных образованиях в 2018 году, сообщила начальник Главного управления государственного административно-технического надзора МО Татьяна Витушева.
"В 2018 году планируется по губернаторской программе построить 177 новых детских площадок в 20 муниципальных образованиях нашего региона", — сказала Витушева в ходе пресс-конференции на тему: «Подготовка к сезону летних каникул детской игровой инфраструктуры Подмосковья» на мультимедийной площадке МИА «Россия сегодня» в среду.
Она добавила, что строительство детских площадок год от года наращивает динамику. «Если в 2013 году было поставлено 65 детских площадок, то уже в 2017 году — 200, но это уже не детские площадки, а настоящие детские городки, серьёзные многофункциональные центры», — пояснила Витушева.
По её словам, ежегодно в муниципальных программах тоже заложены деньги на возведение детских площадок, в 2017 году было возведено 1260 таких площадок. «Начинали мы в 2013 году с 565. Я хочу сказать, что 2018 год будет таким же продуктивным в этом отношении, и качество этих детских площадок ничем не будет уступать, а где-то даже превосходить уже построенные», — сказала Витушева.
"Если же говорить в общем и целом, то в реестре Госадмтехнадзора на сегодняшний день содержится уже более 16 тысяч игровых и детских площадок", — добавила она.
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