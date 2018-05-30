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В Курске открывается семейное кафе Funny Bunny
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В Курске открывается семейное кафе Funny Bunny 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Посетителей ожидают уникальное дизайнерское оформление и вкусные блюда
В День защиты детей курян ждёт отличный подарок. 1 июня в 12.00 в шопинг-центре «Европа» на Московской площади начинает работу семейно-досуговое развлекательно-кулинарное заведение для детей и взрослых — кафе Funny Bunny. Посетителей ожидает удивительная атмосфера семейного уюта и праздничного настроения.
Создателям кафе удалось объединить в одном пространстве интересы родителей и детей. Это не просто кафе, а целый семейный клуб. Детей здесь ждёт огромный игровой мир с горками, домиками в полный рост, машинами и большим количеством всевозможных игрушек.
Кроме большой игровой площадки, в Funny Bunny построили целый игровой городок с красивыми домиками. В них маленькие посетители могут находиться как самостоятельно, так и под присмотром аниматоров. И не просто играть, а познавать взрослые профессии. Например, в одном домике расположена пожарная часть, где можно надеть настоящий костюм спасателя и освоить инструменты огнеборца. А в домике-аптеке с красивыми ставнями дети могут поиграть в фармацевтов и узнать о полезных таблетках, в другом маленьком здании, стилизованном под салон красоты, маленькие посетители будут осваивать профессию визажиста и парикмахера.
И это ещё не всё. В семейном кафе можно устраивать детские праздники — дни рождения или семейные торжества. Для этого оборудован специальный подиум и подобран персонал аниматоров. Кроме развлечений, для взрослых и маленьких посетителей Funny Bunny повара высочайшего класса приготовят блюда на любой вкус и цену.
Для первых посетителей семейного кафе 1 июня проведут большой детский праздник со сладкими подарками. Спешите в Funny Bunny, здесь вам всегда будут рады!
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