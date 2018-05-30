Как уберечь детей от отравления лекарствами

В Димитровграде двухлетняя малышка взяла в рот кристаллы оставленного без присмотра перманганата калия, всем известной в быту «марганцовки». Девочку госпитализировали с химическим отравлением ротовой полости, глотки и пищевода. Она выписана домой, но долгое время будет наблюдаться у врачей. Второй пример: в эндокринологическое отделение ОДКБ им. Ю. Ф. Горячева поступили 6 подростков в возрасте 12–13 лет с диагнозом «острое медикаментозное отравление». Выяснилось, что один из школьников принёс в класс из дома сильнодействующие таблетки и угостил ими друзей. Препараты хранились дома в открытом доступе, хотя были выписаны врачом взрослым домочадцам. Подросткам в школе стало плохо, родители доставили их в больницу.

Почему дети тяжелее переносят отравление медикаментами, как хранить лекарства — об этом говорим с заведующей эндокринологическим отделением областной детской клинической больницы им. Ю. Ф. Горячева Антониной Ерусовой.

Детям тяжелее, чем взрослым

— Антонина Борисовна, правда ли, что отравление лекарствами у детей протекает тяжелее, чем у взрослых?

— К сожалению, это правда. Отравление лекарственными веществами у детей всегда происходит сильнее, и их последствия намного тяжелее, чем у взрослых. Причин несколько: ускоренный обмен веществ у детей, опасные препараты быстро попадают в кровь; выделительная система ребёнка недостаточно развита и не способна справиться с сильной интоксикацией; сильно выраженные аллергические реакции; масса тела ребёнка небольшая, и одна «взрослая» таблетка содержит для малыша огромную дозу губительного вещества. При всём при этом ребёнок не может объяснить, как он себя чувствует, поэтому сразу невозможно определить причину его необычного поведения, и драгоценное время бывает упущено.

Сладкая, как конфетка

— Как правило, когда дети подрастают, бдительность пап и мам ослабевает. Правильно ли это?

— Если совсем маленькие дети тянут в рот всё, познавая мир на вкус, цвет и запах, дети постарше думают, что яркие горошины в блестящей упаковке — это любимые конфеты или сладости, то подростки могут употреблять медикаментозные препараты и сознательно, наслушавшись от взрослых друзей про «волшебные» средства для поднятия настроения. Как в той истории, о которой мы рассказали вначале.

Я просто призываю родителей: рецептурные сильнодействующие препараты держите в недоступном месте. Будьте внимательны к своим маленьким и великовозрастным чадам, интересуйтесь, чем они заняты и где проводят время, чем увлекаются, с кем дружат, занимаются ли спортом. Берегите своих детей, помните, от того, насколько быстро маленького пациента доставят в больницу, зависит его дальнейшее здоровье, а иногда даже жизнь.

По материалам областной детской клинической больницы им. Ю. Ф. Горячева