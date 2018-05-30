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1 июня на Михайловском пруду пройдет праздник, посвященный Дню защиты детей
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1 июня на Михайловском пруду пройдет праздник, посвященный Дню защиты детей 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
1 июня весь мир празднует один из самых веселых и трогательных праздников года — День защиты детей. Досуговый центр ГБУ «М Клуб» района Крюково Зеленограда приглашает всех желающих вместе отпраздновать это событие.
Гостей праздника ожидают спектакль-скоморошина, шоу от студии воздушно-спортивного эквилибра Polerina, игры и конкурсы от аниматоров ГБУ «М Клуб» и конкурс рисунков на асфальте. В концертной программе примут участие: школа танцев ArmenyCasa, Танцевальная студия RANGERS, спортивно-хореографический коллектив «Гармония», ОКЕ «Ратибор», ансамбль музыкальной инсценировки «Нотный зонтик», театральная студия «Серебряная нить», клубное объединение «Оздоровительный цигун» и «Оздоровительный цигун с элементами ушу».
День защиты детей пройдет 1 июня, праздник начнется в 17.00 у эстрады Михайловских прудов.
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