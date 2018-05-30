День защиты детей отметят в народном парке «Янтарная горка»

Праздничную программу, посвященную Дню защиты детей, для жителей районов Богородское и Метрогородок проведет клуб «Лицей».

В народном парке «Янтарная горка» района Богородское в субботу, 2 июня, состоится большая праздничная программа для детей и их родителей. Юных гостей праздника ожидают увлекательные подвижные игры на свежем воздухе. Дети также примут участие в прикладных мастер-классах, которые проведут специалисты клуба «Лицей». Лучшие художественные коллективы культурного учреждения Москвы примут участие в концертной программе.

Награждение победителей конкурса «Великая Отечественная война в истории моей семьи», который проходил с апреля по май в клубе «Лицей» станет кульминацией праздника. В этом году акцент был сделан на художественные работы малышей (от 4-х лет) и школьников в номинациях: «Спасибо за победу!», «Мой дедушка рассказал» и «Никто не забыт, ничто не забыто».

Начало семейного праздника в 11 часов по адресу: Бульвар Маршала Рокоссовского, д. 3.