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День защиты детей отметят в народном парке «Янтарная горка»
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День защиты детей отметят в народном парке «Янтарная горка» 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Праздничную программу, посвященную Дню защиты детей, для жителей районов Богородское и Метрогородок проведет клуб «Лицей».
В народном парке «Янтарная горка» района Богородское в субботу, 2 июня, состоится большая праздничная программа для детей и их родителей. Юных гостей праздника ожидают увлекательные подвижные игры на свежем воздухе. Дети также примут участие в прикладных мастер-классах, которые проведут специалисты клуба «Лицей». Лучшие художественные коллективы культурного учреждения Москвы примут участие в концертной программе.
Награждение победителей конкурса «Великая Отечественная война в истории моей семьи», который проходил с апреля по май в клубе «Лицей» станет кульминацией праздника. В этом году акцент был сделан на художественные работы малышей (от 4-х лет) и школьников в номинациях: «Спасибо за победу!», «Мой дедушка рассказал» и «Никто не забыт, ничто не забыто».
Начало семейного праздника в 11 часов по адресу: Бульвар Маршала Рокоссовского, д. 3.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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