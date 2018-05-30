Зеленоградцев приглашают на большой праздник для семей с детьми

1 июня в КЦ «Зеленоград» пройдет праздник для детей и родителей. Организаторы обещают сладкие угощения и подарки для всех маленьких гостей.

Праздничные гуляния начнутся в 12.00. Свои двери откроет «игросад» с приключениями и развлечениями для детей. Далее пройдет детское дефиле — моделями выступят дети из многодетных зеленоградских семей. Одежду моделям предоставили зеленоградские магазины. Интересным зрелищем станет парад колясок: семьи покажут оригинально украшенные транспортные средства своих малышей, будут участвовать и сами дети со своими уже игрушечными колясками. Далее пройдет праздничный концерт, который завершится детской дискотекой от КЦ «Зеленоград».

На праздник привезут собак и кошек из зеленоградского приюта «Ника». Хвостиков можно будет приласкать или даже забрать домой при наличии паспорта. Также можно будет принести корм и другие подарки для животных.

Весь день для детей и взрослых будут работать мастер-классы от зеленоградских творческих студий. Также для детей пройдет конкурс рисунков на асфальте, пять номинантов которого получат сертификаты от спонсора. На площадке «три кота» проведут детский квест. Еще детям покажут увлекательное химическое шоу. Можно будет оставить свои сокровенные желания на доске, где сбываются мечты.

Маленьких гостей праздника будут угощать производители.

Праздничное мероприятие организуют зеленоградский филиал АНО «Центр помощи многодетных семьям „Многомама“ и КЦ „Зеленоград“ при поддержке Ресурсного центра НКО Зеленограда Комитета общественных связей города Москвы.

— Друзья, 1 июня — удивительный летний день, когда вы можете провести время со своими детьми с пользой и весельем! — обращаются организаторы праздника ко всем зеленоградцам. — Приходите к нам на праздник всей семьей!