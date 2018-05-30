Как в Белгороде отметят День защиты детей?

1июня различных городских площадках пройдут конкурсы, квесты, театрализованные представления, книжные выставки и литературные чтения.

В 10.00 в Доме офицеров начнётся концерт «Шире круг». В это же время в галерее фотоискусства им. В. А. Собровина состоится День открытых дверей.

В 10.30 в парке культуры и отдыха им. В. И. Ленина пройдет конкурс рисунков на асфальте «Лето радужного цвета». В 11.00 там же начнется театрализованный праздник «Сказки с детскою мечтой». В 10.30 в центре народного творчества «Сокол» состоится праздничный концерт.

В 11.00 в детском парке «Котофей» для юных белгородцев пройдёт приключенческий квест, посвященный Году детского чтения. В 12.00 праздник продолжат выступления детских творческих коллективов.

В 11.00 всех желающих приглашают на открытие летних чтений «Детство — маленькая страна», которое пройдет на открытой площадке Центральной детской библиотеки им. А. Гайдара.

В это же время в Центре досуга на улице Ватутина стартует книжная выставка «Великий поэт великого народа» и пройдет театрализованный праздник «Счастливое детство».