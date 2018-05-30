26 мая в Гатчина прошел фестиваль «ГТО в моей семье»

26 мая в Гатчине прошел ежегодный областной Фестиваль «ГТО в моей семье», в котором приняли участие 17 команд муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области.

Программу Фестиваля разделили на две возрастные группы. В одной участвовали семьи с детьми в возрасте 6-10 лет, а во второй — семьи, возраст детей в которых 11-15 лет. Всего же в фестивале ГТО померились силами 51 участник (10 и 7 команд).

«ГТО в моей семье» это 7 увлекательных конкурсов:

Домашнее задание (конкурс плакатов);

Легкоатлетическая эстафета;

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами;

Конкурс «На гибкость»;

Конкурс «Передача мяча»;

Конкурс «Веселая эстафета»;

Конкурс «Веселый батут».

Также во время Фестиваля работала площадка ГТО, на которой участники, у которых имелся медицинский допуск, могли выполнить нормативы испытания комплекса ГТО, а именно «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу», «Рывок гири 16 кг».

Все участники Фестиваля получили сертификаты участников и памятные сувениры. А победители традиционно были награждены дипломами и кубками комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, памятными призами с символикой ГТО. Места распределились следующим образом:

I группа (дети в возрасте 6-10 лет):

1 место — Семья Зуевых (Всеволожский муниципальный район);

2 место — Семья Паращишиных (Гатчинский муниципальный район);

3 место — Семья Магазовых (Киришский муниципальный район).

II группа (дети в возрасте 11-15 лет):

1 место — Семья Добычка (Сосновоборский городской округ);

2 место — Семья Антоновых (Всеволожский муниципальный район);

3 место — Семья Якушиных (Кировский муниципальный район).

Комитет по культуре Ленинградской области приготовил отдельный сюрприз для победителей — подарочные сертификаты в театре «На Литейном».