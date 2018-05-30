В Измайлове пройдет благотворительный Фестиваль «Семья каждому»

В Измайловском парке культуры и отдыха детей и взрослых 3 июня ждут разнообразные творческие мастер-классы, спортивные соревнования, а также концерт эстрадных артистов.

В первое воскресенье лета состоится Фестиваль «Семья каждому». Его организаторами станут волонтеры Москвы при поддержке Благотворительного фонда «Семья» и организации «Детские деревни „SOS“.

Все гости вне зависимости от возраста смогут в этот день на площадках фестиваля принять участие в 15 мастер-классах. Детям пояснят, что такое актерское мастерство и аргентинское танго, их обучат игре на барабанах, созданию своих открыток. Они научатся разрисовывать печенье и многому другому.

Здесь же будет работать спортивный уголок. Желающие научатся приемам единоборств, вязать морские узлы, пробьют футбольные пенальти, станут участниками соревнований по перетягиванию каната и многих других стартов.

Также на главной сцене парка весь день будут выступать звезды эстрады, победители конкурсов и участники телепроекта „Голос“, участники различных реалити-шоу и многие другие исполнители.

Фестиваль пройдет с 12:00 до 19:30 на главной сцене Измайловского парка (около пруда). Вход на семейный праздник свободный.