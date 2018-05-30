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В Измайлове пройдет благотворительный Фестиваль «Семья каждому»
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В Измайлове пройдет благотворительный Фестиваль «Семья каждому» 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В Измайловском парке культуры и отдыха детей и взрослых 3 июня ждут разнообразные творческие мастер-классы, спортивные соревнования, а также концерт эстрадных артистов.
В первое воскресенье лета состоится Фестиваль «Семья каждому». Его организаторами станут волонтеры Москвы при поддержке Благотворительного фонда «Семья» и организации «Детские деревни „SOS“.
Все гости вне зависимости от возраста смогут в этот день на площадках фестиваля принять участие в 15 мастер-классах. Детям пояснят, что такое актерское мастерство и аргентинское танго, их обучат игре на барабанах, созданию своих открыток. Они научатся разрисовывать печенье и многому другому.
Здесь же будет работать спортивный уголок. Желающие научатся приемам единоборств, вязать морские узлы, пробьют футбольные пенальти, станут участниками соревнований по перетягиванию каната и многих других стартов.
Также на главной сцене парка весь день будут выступать звезды эстрады, победители конкурсов и участники телепроекта „Голос“, участники различных реалити-шоу и многие другие исполнители.
Фестиваль пройдет с 12:00 до 19:30 на главной сцене Измайловского парка (около пруда). Вход на семейный праздник свободный.
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