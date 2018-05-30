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Социальный аукцион состоится в Измайловском Кремле
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Социальный аукцион состоится в Измайловском Кремле 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Москвичи смогут приобрести керамические изделия, которые создали дети вместе со своими родителями и преподавателями.
В последний день весны, 31 мая, в Измайловском Кремле пройдет заключительный этап проекта «Социальный аукцион», который приурочен ко Дню защиты детей. Создание возможностей для детей из замещающих семей стать частью общественной жизни и просто быть счастливыми стало целью проекта.
Стоит отметить, что дети вместе со своим родителем в течение нескольких месяцев под руководством опытных и высококвалифицированных наставников (психолога и преподавателя-ремесленника) создавали уникальные изделия из керамики. И вот теперь серия керамических изделий «Солнце в доме» будет выставлена на торги.
Гостями аукциона станут руководители департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, префектуры ВАО Москвы, депутаты Госдумы и Мосгордумы, руководители муниципальных округов ВАО, а также представители общественных организаций и социально-ответственного бизнеса.
Начало аукциона в 16 часов.
Адрес: Измайловское шоссе, 73 «Ж», зал «Галерея» Кремля в Измайлово.
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