Социальный аукцион состоится в Измайловском Кремле

Москвичи смогут приобрести керамические изделия, которые создали дети вместе со своими родителями и преподавателями.

В последний день весны, 31 мая, в Измайловском Кремле пройдет заключительный этап проекта «Социальный аукцион», который приурочен ко Дню защиты детей. Создание возможностей для детей из замещающих семей стать частью общественной жизни и просто быть счастливыми стало целью проекта.

Стоит отметить, что дети вместе со своим родителем в течение нескольких месяцев под руководством опытных и высококвалифицированных наставников (психолога и преподавателя-ремесленника) создавали уникальные изделия из керамики. И вот теперь серия керамических изделий «Солнце в доме» будет выставлена на торги.

Гостями аукциона станут руководители департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, префектуры ВАО Москвы, депутаты Госдумы Мосгордумы , руководители муниципальных округов ВАО, а также представители общественных организаций и социально-ответственного бизнеса.

Начало аукциона в 16 часов.

Адрес: Измайловское шоссе, 73 «Ж», зал «Галерея» Кремля в Измайлово.