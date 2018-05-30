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«Парад колясок» состоится 1 июня в Дзержинске
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«Парад колясок» состоится 1 июня в Дзержинске 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Как отмечается в сообщении, в рамках мероприятия, которое приурочено к Дню защиты детей, участники смогут «проявить свою креативность в оформлении любого детского колесного транспорта».
Конкурсом предусмотрены три номинации:
«Чудомобиль» — здесь оценивается непосредственно украшение самого транспортного средства/коляски;
«Спорт-бум» — все члены семьи и средство передвижения ребенка должны быть оформлены в спортивном стиле;
«Креатив и отрыв» — для самых креативных и необычных решений, не укладывающихся в рамки предыдущих номинаций.
«Парад колясок» будет проходить в детском парке «Радуга». Начало в 17:30.
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