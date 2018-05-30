«Парад колясок» состоится 1 июня в Дзержинске 

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Как отмечается в сообщении, в рамках мероприятия, которое приурочено к Дню защиты детей, участники смогут «проявить свою креативность в оформлении любого детского колесного транспорта».
Конкурсом предусмотрены три номинации:
«Чудомобиль» — здесь оценивается непосредственно украшение самого транспортного средства/коляски;
«Спорт-бум» — все члены семьи и средство передвижения ребенка должны быть оформлены в спортивном стиле;
«Креатив и отрыв» — для самых креативных и необычных решений, не укладывающихся в рамки предыдущих номинаций.
«Парад колясок» будет проходить в детском парке «Радуга». Начало в 17:30.