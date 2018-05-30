В Волгограде теперь по-другому выдают больничные по уходу за ребенком?

В законодательстве произошли изменения.

Изменился порядок выдачи листов нетрудоспособности по уходу за больным ребёнком.

«В связи с изменениями в законодательстве больничный по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет выдаётся за весь период лечения ребёнка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребёнком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях (ранее листок нетрудоспособности выдавался не более, чем на 60 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода, и не более, чем на 90 календарных дней в случае заболевания ребёнка, включённого в утверждённый перечень заболеваний)», — объяснила руководитель группы по связям с общественностью Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования Светлана Валентей.

Увеличен возраст ребёнка-инвалида до 18 лет и сняты ограничения периода выдачи больничного на его лечение. Теперь больничный выдаётся за весь период лечения ребёнка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребёнком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях (ранее возраст ребёнка-инвалида ограничивался 15 годами, а листок нетрудоспособности выдавался не более, чем на 120 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода).

Продолжительность выплаты пособия по временной нетрудоспособности в рассматриваемых случаях не изменилась. Более подробно об изменениях можно уточнить в региональном ФСС.