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В День защиты детей челябинские педиатры проведут приём на свежем воздухе
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В День защиты детей челябинские педиатры проведут приём на свежем воздухе 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В пятницу, 1 июня, врачи устроят приём для маленьких пациентов в парках и скверах Челябинска. В День защиты детей выездные поликлиники развернут на пяти площадках в разных районах, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
На интерактивных площадках родители смогут пройти с малышами медобследования и получить консультации самых разных специалистов, в частности, по здоровому образу жизни.
— Профилактика детских заболеваний имеет особое значение, так как предпосылки к развитию хронических патологий часто закладываются уже в детском возрасте, — отмечает главный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Ольга Агеева. — По итогам минувшего года у детей лидировали заболевания органов дыхания, кожи и подкожной клетчатки, органов пищеварения. Большинство этих заболеваний можно не допустить, если соблюдать рекомендации врачей.
В первой половине дня в пятницу специалисты будут ждать малышей и их родителей в Саду Победы, сквере у администрации Калининского района, сквере на улице Молодогвардейцев, горсаду имени Пушкина и на Кировке.
Ещё одна площадка в парке Тищенко будет работать в субботу, 2 июня, а маленьких жителей Ленинского района врачи будут ждать 5 июня в Семейном сквере.
Кроме того, в субботу на площади Революции будет работать интерактивная площадка «Территория здоровья». Здесь приём будут вести педиатр, детский ортопед и эндокринолог.
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