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Отдохнут в один заезд. Детей-сирот пустят в летний лагерь только раз
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Отдохнут в один заезд. Детей-сирот пустят в летний лагерь только раз 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Летом в республике будут работать 345 лагерей с дневным пребыванием на базах школ, учреждений допобразования, спорта, частных организаций, 107 лагерей труда и отдыха на базах школ и 9 стационарных лагерей.
Равные возможности для всех
В предыдущие годы в стационарные лагеря на отдых дважды за лето вывозили ребят, оставшихся без попечения родителей. Дети с удовольствием меняли привычные стены детдома на свежий воздух, солнце. Однако в этом году Министерство образования, науки и молодёжной политики РК изменило порядок заезда детей данной группы на отдых: первую смену ребята проведут в лагерях с дневным пребыванием, а на вторую смену поедут в детские здравницы.
«По закону организовать летний оздоровительный отдых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — это обязанность государства. Но нет указаний о численности смен и географии, — сообщила нач. отдела дополнительного образования Минобраза РК Елена Казакова. — В прошлом году на республиканском уровне приняли решение по возможности отправлять воспитанников детдомов на отдых дважды: один раз на море, другой — в местные лагеря. Но не все учреждения воспользовались этой возможностью, в том числе по причине состояния здоровья детей».
В 2018 году в Коми впервые начали записывать детей в лагеря через Интернет. Электронный учёт детского отдыха — это обеспечение равных возможностей для всех детей и прозрачность при формировании списков в лагеря.
«Важно, чтобы отдохнуло как можно больше детей. Именно поэтому приняли решение об единократном летнем отдыхе в оздоровительных лагерях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сделали это, чтобы другие категории детей смогли поучаствовать в летней оздоровительной кампании», — пояснила Елена Казакова.
Займут волонтёрством и туризмом
По задумке ведомства, на базе детдомов и интернатов организуют лагеря с дневным пребыванием. Для работы в них на протяжении всего лета планируют привлекать педагогические отряды. 656 воспитанников детдомов будут заниматься в художественных, спортивных, технических, социально-педагогических кружках.
Такая форма работы не нова для нашего региона, считает директор детского дома №3 Сыктывкара Зоя Вахнина.
«Наши ребята поедут отдохнуть на одну смену в лагерь «Чайка». В остальное время мы уже запланировали несколько программ: это и мероприятия в рамках военно-патриотического воспитания, и работа волонтёрских бригад, которые будут ухаживать за могилами погибших в 1966 г. лётчиков, — говорит руководитель детдома. — Мы серьёзно относимся к учёбе, поэтому ребята, которые хотят подтянуть свои знания по физике, химии, математике, будут заниматься через скайп с педагогами проекта «Арифметика добра». Кроме того, один из воспитанников собирается поступать в МГУ (там уже учатся трое наших ребят), поэтому лето для него — возможность лучше подготовиться к ЕГЭ».
Директор детского дома №1 Сыктывкара Людмила Берестенькова тоже считает, что нововведение не ущемит права её воспитанников.
«Наши ребята поедут отдыхать в два лагеря на Черноморское побережье. В остальное время им не придётся сидеть в четырёх стенах: попечители организуют для детей две поездки в Москву, а также поход на Урал. Так что лето скучным для детей не будет», — считает Людмила Берестенькова.
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