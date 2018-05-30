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РЖД в ближайшие три года заменят старые плацкартные вагоны
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РЖД в ближайшие три года заменят старые плацкартные вагоны 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Российская Газета
РЖД в ближайшие три года заменят старые плацкартные и купейные вагоны новыми инновационными, сказал директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
«Говоря о долгосрочной программе закупки пассажирских вагонов дальнего следования, прежде всего мы подразумеваем закупку инновационного подвижного состава. Это вагоны проекта «2019» и вагоны проекта «2020». Эти вагоны будут пополнять парк "Федеральной пассажирской компании" (дочерняя компания РЖД. — RNS) уже в ближайшей перспективе на три года», — сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
Он отметил, что в новых вагонах будут отсеки для крупногабаритного багажа, регулируемое затемнение окон, душевые кабины, сенсорные экраны, индивидуальные сейфы, зоны отдыха для детей.
«Вагон «2019» массово заменит существующие одноэтажные купейные вагоны. На смену плацкартным вагонам придут новые вагоны открытого типа, оснащённые кондиционерами, биотуалетами, имеющие улучшенные потребительские и технико-экономические характеристики», — отметил Пегов.
По его словам, двухэтажные вагоны проекта «2020» планируется использовать на маршрутах с наибольшим пассажиропотоком и инфраструктурой, обеспечивающих их эксплуатацию.
«Использование данных вагонов позволит нарастить предложенные ёмкости и снизить расходы ФПК», — сказал он.
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