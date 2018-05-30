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В районе Братеево отпразднуют День защиты детей
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В районе Братеево отпразднуют День защиты детей 

Управа района Братеево города Москвы 25 минут назад
Фото: Братеево
День защиты детей пройдет в сквере по улице Ключевая в грядущую пятницу, 1 июня. Об этом нашей редакции рассказала представитель Молодежной палаты Екатерина Новичкова.
В праздничную программу включат традиционные спортивные игры, конкурсы и забавы для детей и родителей. Поздравить детей приедут участники танцевальных коллективов, а сами ребята смогут поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте и в анимационной праздничной программе.
Как отметила Екатерина Новичкова, на праздничной площадке ребят развлекут ростовые куклы, а для любителей активного отдыха организуют площадку для боулинга и баскетбола.
— В День защиты детей мы планируем организовать праздник не только для самих ребят, но и для родителей. Программа включит разнообразные викторины и подвижные игры, которые не оставят равнодушными ни детей, ни родителей, — добавила Екатерина.
Фото: портал мэра и правительства Москвы.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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