В районе Братеево отпразднуют День защиты детей

День защиты детей пройдет в сквере по улице Ключевая в грядущую пятницу, 1 июня. Об этом нашей редакции рассказала представитель Молодежной палаты Екатерина Новичкова.

В праздничную программу включат традиционные спортивные игры, конкурсы и забавы для детей и родителей. Поздравить детей приедут участники танцевальных коллективов, а сами ребята смогут поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте и в анимационной праздничной программе.

Как отметила Екатерина Новичкова, на праздничной площадке ребят развлекут ростовые куклы, а для любителей активного отдыха организуют площадку для боулинга и баскетбола.

— В День защиты детей мы планируем организовать праздник не только для самих ребят, но и для родителей. Программа включит разнообразные викторины и подвижные игры, которые не оставят равнодушными ни детей, ни родителей, — добавила Екатерина.