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Азбуку дорожного движения выучили малыши из Войковского
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Азбуку дорожного движения выучили малыши из Войковского 

Управа района Войковский 34 минуты назад
Фото: Управа района Войковский
«Неделя по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма» проходила в школе № 717 Войковского района с 21 по 25 мая.
— Детский дорожно-транспортный травматизм — одна из самых болезненных проблем. В целях активизации работы по его профилактике в нашем детском саду был проведен ряд мероприятий, направленных на повторение малышами знаний, необходимых для личной безопасности на дорогах в разных ситуациях. Ребят ждали тематические занятия, беседы, игры, викторины, презентация «Изучаем ПДД», — сказали в администрации школы.
Вместе с родителями малыши рисовали картину «Моя улица», а также оформили стенд из своих произведений. (ео)
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