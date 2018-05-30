Азбуку дорожного движения выучили малыши из Войковского

«Неделя по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма» проходила в школе № 717 Войковского района с 21 по 25 мая.

— Детский дорожно-транспортный травматизм — одна из самых болезненных проблем. В целях активизации работы по его профилактике в нашем детском саду был проведен ряд мероприятий, направленных на повторение малышами знаний, необходимых для личной безопасности на дорогах в разных ситуациях. Ребят ждали тематические занятия, беседы, игры, викторины, презентация «Изучаем ПДД», — сказали в администрации школы.

Вместе с родителями малыши рисовали картину «Моя улица», а также оформили стенд из своих произведений. (ео)