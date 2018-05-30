Выпускной бал дошкольников прошел в Кузьминках

В здании № 6 «Школы на юго-востоке имени Маршала Чуйкова» завершился последний праздник для детей подготовительной группы — выпускной бал.

— Этот день всегда приносит огромное количество эмоций. Родители и воспитатели немного грустят оттого, что дети слишком быстро взрослеют, и радуются их успехам, всему, чему они научились. Дети горят желанием пойти скорее в школу, но и покидать любимый детский сад им тоже жаль. Этот день принес ребятам много радостных и запоминающихся моментов: красивые танцы, песни, трогательное выступление детей самых младших групп, вручение медалей, дипломов и грамот, и, конечно же, традиционный запуск воздушных шаров в небо, — рассказал представитель учреждения. (вт)