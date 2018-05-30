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Под Парижем ликвидировали крупный лагерь мигрантов
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Под Парижем ликвидировали крупный лагерь мигрантов 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Власти Парижа недовольны политикой французского правительства в отношении нелегальных мигрантов. С критикой в адрес кабмина выступил заместитель мэра столицы, передает "ТВ Центр".
По словам Яна Бросса, в страну продолжают массово прибывать беженцы из африканских и азиатских стран. За три года администрация Парижа провела 35 масштабных акций по расселению нелегалов.
Последняя стартовала в среду утром. Полиция и коммунальные службы ликвидировали палаточный городок в парке Ла-Виллет на северо-востоке города. Там жили около полутора тысяч человек — выходцы из Сомали и Судана. Большую часть из них вывезли на автобусах для размещения во временных центрах. Однако примерно 500 нелегалов сбежали, их местонахождение сейчас неизвестно.
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