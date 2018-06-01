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В перинатальном центре Архангельска создано амбулаторное отделение для детей до трех лет
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В перинатальном центре Архангельска создано амбулаторное отделение для детей до трех лет 

ТАСС 27 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
АРХАНГЕЛЬСК, 1 июня. /ТАСС/. Амбулаторное отделение наблюдения за детьми с перинатальной патологией и недоношенными младенцами появилось в Архангельской области, сообщила ТАСС в пятницу руководитель перинатального центра, заместитель главного врача областной клинической больницы Екатерина Ольферт.
"Впервые в регионе с 1 июня начинает функционировать отделение амбулаторного наблюдения за детьми с перинатальной патологией. Они будут направляться участковыми педиатрами для наблюдения как педиатрами, так и врачами-специалистами: хирургами, офтальмологами, кардиологами и другими по профилю заболевания. Будут даваться рекомендации по диагностике и лечению", — пояснила Ольферт.
Как рассказал ТАСС заведующий отделением Николай Павловский, прежде дети с перинатальной патологией и недоношенные младенцы после выписки из больницы направлялись в общую медицинскую сеть. «То есть в общий поток: применялись общие параметры, протоколы лечения таких детей, а они, наоборот, требуют очень тщательного разбора. Получается, мы таких детей с этапа выхаживания еще в перинатальном центре берем на контроль, осматриваем их до выписки, рекомендуем обратиться к нам через какое-то время, составляем график посещений, который корректируем с узкими специалистами — создаем дорожную карту», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в отделении будут заниматься подбором учреждения для восстановительного лечения, если оно требуется ребенку. Кроме того, будут использоваться телемедицинские технологии.
"Мы будем выходить как на участковых педиатров или на докторов в поликлиниках, так и на самих родителей, будем давать свои координаты и сможем в режиме реального времени разговаривать и решать их проблемы", — сказал Павловский. Дети будут наблюдаться в отделении до трех лет.
Перинатальный центр на 130 мест заработал в Архангельске 29 мая. Он был построен в рамках федеральной программы, утвержденной в декабре 2013 года. Итоговая стоимость проекта составила более 2,8 млрд рублей. В перинатальный центр направляются женщины с высоким риском развития осложнений при родах.
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