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В волгоградском онкологическом диспансере появится «Город мечты»
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В волгоградском онкологическом диспансере появится «Город мечты» 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Художники разрисуют территорию Волгоградского областного онкологического диспансера в День защиты детей.
Как сообщает «БЛАГО-медиа», 1 июня в учреждении пройдет благотворительная акция «Город мечты», в которой примут участие художники, руководители творческих мастерских, артисты и юные исполнители. Дети вместе с художником Стасом Азаровым и его коллегами нарисуют красками большой сказочный город, в котором исполняются все заветные желания. В этот день в рамках акции также пройдут праздничный концерт, открытие сухого фонтана, различные мастер-классы, конкурсы. Ребят ждут вкусные подарки. Мероприятие пройдет 1 июня с 13:00 до 15:00.
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