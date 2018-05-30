В волгоградском онкологическом диспансере появится «Город мечты»

Художники разрисуют территорию Волгоградского областного онкологического диспансера в День защиты детей.

Как сообщает «БЛАГО-медиа», 1 июня в учреждении пройдет благотворительная акция «Город мечты», в которой примут участие художники, руководители творческих мастерских, артисты и юные исполнители. Дети вместе с художником Стасом Азаровым и его коллегами нарисуют красками большой сказочный город, в котором исполняются все заветные желания. В этот день в рамках акции также пройдут праздничный концерт, открытие сухого фонтана, различные мастер-классы, конкурсы. Ребят ждут вкусные подарки. Мероприятие пройдет 1 июня с 13:00 до 15:00.