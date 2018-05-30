В Хорошево-Мневниках организуют летний танцевальный интенсив

В Хорошево-Мневниках с 1 по 15 июня будет организован летний танцевальный интенсив для детей в возрасте 8-13 лет.

— Участников ждут мастер-классы по направлениям: уличный танец, современный танец, бродвейский джаз, народно-стилизованный танец. Также в программе запланированы видеосеминары, на которых дети познакомятся с известными исполнителями и хореографами мира, квест-марафон, танцевальный батл, итоговый флешмоб. После прохождения всех дисциплин курса выдается сертификат, — сообщили в пресс-службе Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево».

Приглашаются как дети из танцевальных коллективов, так и дети с минимальной танцевальной подготовкой. Занятия проводятся на бесплатной основе. Запись у администратора по телефону 8 (499) 192-91-72. Адрес дворца: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 1.