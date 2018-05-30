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В детской больнице Северного Тушина проведут день открытых дверей
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В детской больнице Северного Тушина проведут день открытых дверей 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В пятницу, 1 июня, во время работы III Московского ежегодного фестиваля «Здоровье и безопасность детей» на территории детской больницы имени З. А. Башляевой Северного Тушина пройдет день открытых дверей.
— Родители с детьми смогут посетить специалистов с 12.00 до 17.00 в павильоне «Здоровье» без предварительной записи, направлений и, конечно, бесплатно. При себе нужно иметь свидетельство о рождении ребенка и полис ОМС, — сообщили в пресс-службе больницы.
Прием будут вести следующие специалисты: педиатры, эндокринологи, гастроэнтерологи, нефрологи, неврологи, кардиологи, ЛОРы, ортопеды, а также хирург и окулист.
Напомним, ДГКБ имени Башляевой расположена по адресу ул. Героев Панфиловцев, д. 28.
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