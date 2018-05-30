В детской больнице Северного Тушина проведут день открытых дверей

В пятницу, 1 июня, во время работы III Московского ежегодного фестиваля «Здоровье и безопасность детей» на территории детской больницы имени З. А. Башляевой Северного Тушина пройдет день открытых дверей.

— Родители с детьми смогут посетить специалистов с 12.00 до 17.00 в павильоне «Здоровье» без предварительной записи, направлений и, конечно, бесплатно. При себе нужно иметь свидетельство о рождении ребенка и полис ОМС, — сообщили в пресс-службе больницы.

Прием будут вести следующие специалисты: педиатры, эндокринологи, гастроэнтерологи, нефрологи, неврологи, кардиологи, ЛОРы, ортопеды, а также хирург и окулист.

Напомним, ДГКБ имени Башляевой расположена по адресу ул. Героев Панфиловцев, д. 28.