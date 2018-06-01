Прокуратура Петербурга проверяет третий за неделю инцидент с отправкой детей в лагерь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. / ТАСС /. Петербургская прокуратура проверяет произошедший в пятницу случай с задержкой отправки детей в летний лагерь, сообщает пресс-служба ведомства. По словам очевидцев, дети вынуждены были провести на улице более полутора часов.

"Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с задержкой отправки группы несовершеннолетних в детский лагерь «Каравелла». Прокуратура проверяет соблюдение требований правил организованной перевозки детей в деятельности перевозчика ГУП «Пассажиравтотранс». В настоящее время несовершеннолетние отправлены по месту следования на отдых", — говорится в сообщении пресс-службы городской прокуратуры.

По итогам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования. В пресс-службе «Пассажиравтотранса» ТАСС сообщили, что причиной инцидента стал человеческий фактор. «Сотрудник отдела не предупредил заказчика о том, что отправление запланировано не в 9:30, а в 16:00 мск. „Пассажиравтотранс“ постарался минимизировать неудобства и оперативно отправил на место автобусы, в том числе с водой. Сотрудник, не выполнивший служебные обязанности, будет привлечен к дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе.

Не первое обращение

За последние дни это уже третье сообщение о проблемах с отправкой детей из Петербурга на летний отдых. Так, в пятницу пресс-служба уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой сообщила о проблемах с размещением в детском лагере 23 юных футболистов из СДЮШОР №2.

"Около 10 утра в аппарат уполномоченного позвонила мама одного из парней. Она сообщила, в лагере отказываются принимать детей, ссылаясь на то, что «мест нет». Уполномоченный по правам ребенка немедленно связалась с администрацией лагеря — оказалось, что отказ разместить ребят связан с тем, что Роспотребнадзор по итогам последней проверки запретил использование нескольких корпусов. В итоге из 250 мест осталось только 130, директор была вынуждена отправить детей домой", — говорится в сообщении.

В результате, после обращения Агапитовой к начальнику отдела по организации летнего отдыха комитета по образованию детей удалось разместить в другом лагере. Детский омбудсмен планирует направить по данному факту обращение в прокуратуру.