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Прокуратура Петербурга проверяет третий за неделю инцидент с отправкой детей в лагерь
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Прокуратура Петербурга проверяет третий за неделю инцидент с отправкой детей в лагерь 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Петербургская прокуратура проверяет произошедший в пятницу случай с задержкой отправки детей в летний лагерь, сообщает пресс-служба ведомства. По словам очевидцев, дети вынуждены были провести на улице более полутора часов.
"Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с задержкой отправки группы несовершеннолетних в детский лагерь «Каравелла». Прокуратура проверяет соблюдение требований правил организованной перевозки детей в деятельности перевозчика ГУП «Пассажиравтотранс». В настоящее время несовершеннолетние отправлены по месту следования на отдых", — говорится в сообщении пресс-службы городской прокуратуры.
По итогам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования. В пресс-службе «Пассажиравтотранса» ТАСС сообщили, что причиной инцидента стал человеческий фактор. «Сотрудник отдела не предупредил заказчика о том, что отправление запланировано не в 9:30, а в 16:00 мск. „Пассажиравтотранс“ постарался минимизировать неудобства и оперативно отправил на место автобусы, в том числе с водой. Сотрудник, не выполнивший служебные обязанности, будет привлечен к дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе.
Не первое обращение
За последние дни это уже третье сообщение о проблемах с отправкой детей из Петербурга на летний отдых. Так, в пятницу пресс-служба уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой сообщила о проблемах с размещением в детском лагере 23 юных футболистов из СДЮШОР №2.
"Около 10 утра в аппарат уполномоченного позвонила мама одного из парней. Она сообщила, в лагере отказываются принимать детей, ссылаясь на то, что «мест нет». Уполномоченный по правам ребенка немедленно связалась с администрацией лагеря — оказалось, что отказ разместить ребят связан с тем, что Роспотребнадзор по итогам последней проверки запретил использование нескольких корпусов. В итоге из 250 мест осталось только 130, директор была вынуждена отправить детей домой", — говорится в сообщении.
В результате, после обращения Агапитовой к начальнику отдела по организации летнего отдыха комитета по образованию детей удалось разместить в другом лагере. Детский омбудсмен планирует направить по данному факту обращение в прокуратуру.
Еще об одной проблеме стало известно 30 мая — возникла задержка с отправкой в лагерь 275 детей из Петербурга. «Всех погрузили в автобусы, однако в назначенное время машины с места не тронулись: за несколько минут до отправления сотрудники ДПС Выборгского района запретили передвижение колонны, сославшись на неправильно оформленные документы. В итоге ожидание затянулось на несколько часов — все это время дети находились в транспорте. Вожатые и сопровождающие заверили, что воспитанников обеспечили водой и сухим пайком, водили в туалет», — сообщили по итогам эпизода в аппарате уполномоченной по правам ребенка.
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