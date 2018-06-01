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Родители пожалуются на детские лагеря
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Родители пожалуются на детские лагеря 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге хотят публиковать в интернете жалобы и обращения родителей по поводу детских оздоровительных лагерей, их предлагают размещать на сайтах тех органов власти, к которым обратились петербуржцы, а потом там же публиковать ответы, сообщает телеканал «78».
Соответствующий законопроект предварительно одобрен на заседании комитета по законодательству городского парламента.
Согласно документу, на жалобы чиновники должны отвечать в течение 20 дней, при этом обилие негативных отзывов о том или ином заведении должно приводить к оперативной реакции представителей органов власти.
«Сейчас у нас есть много сайтов, на которых мы можем перед своим отпуском ознакомиться с отзывами о конкретной гостинице, обо всех плюсах и минусах её работы. Такие же возможности желательны и в случае с детскими лагерями: у родителей должна быть полная информация о заведении, в которое они отправляют своего ребенка, — заявил автор законопроекта депутат ЗакСа Денис Четырбок.
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