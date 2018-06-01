Родители пожалуются на детские лагеря

В Петербурге хотят публиковать в интернете жалобы и обращения родителей по поводу детских оздоровительных лагерей, их предлагают размещать на сайтах тех органов власти, к которым обратились петербуржцы, а потом там же публиковать ответы, сообщает телеканал «78».

Соответствующий законопроект предварительно одобрен на заседании комитета по законодательству городского парламента.

Согласно документу, на жалобы чиновники должны отвечать в течение 20 дней, при этом обилие негативных отзывов о том или ином заведении должно приводить к оперативной реакции представителей органов власти.