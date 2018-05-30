В Челябинске в День защиты детей педиатры будут принимать прямо на улице

1-го июня в Челябинске педиатры городских поликлиник проведут осмотры детей на свежем воздухе. Уличные «кабинеты» обустроят на пяти площадках в разных районах города. Прийти на консультацию к доктору можно будет на Кировке, в горсаду имени Пушкина, в Саду Победы, в сквере у администрации Калининского района, а также в сквере на улице Молодогвардейцев.

— Профилактика детских заболеваний имеет особое значение, так как предпосылки к развитию хронических патологий часто закладываются уже в детском возрасте, — отмечает главный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Ольга Агеева . — По итогам минувшего года у детей лидировали заболевания органов дыхания, кожи и подкожной клетчатки, органов пищеварения. Большинство этих заболеваний можно не допустить, если соблюдать рекомендации врачей.

Отметим, что для жителей Металлургического и Ленинского районов организуют прием в дополнительные дни. 2 июня врачи будут ждать маленьких пациентов в парке Тищенко, а 5 июня доктора приедут в Семейный сквер.

Напомним, что в эти выходные также вновь развернется «Территория здоровья» на площади Революции. В День защиты детей с 10.00 до 14:00 там тоже будет дежурить педиатр и детский ортопед, а в воскресенье можно прийти на прием к эндокринологу.

Расписание приемов:

1 июня:

Тракторозаводский район: парк «Сад Победы» с 10:30 до 14:00 Калининский район: площадь перед зданием Администрации с 10:00 до 13:00 Курчатовский район: сквер по улице Молодогвардейцев с 12:00 до 14:00 Центральный район: КДК «Кировка» с 10:00 до 15:00 Советский район: территория МАУ «Городской сад им. А. С. Пушкина» с 10:00 до 14:00 2 июня:

Металлургический район: парк «Металлург» им. О. И. Тищенко с 10:00 до 15:00 5 июня:

Ленинский район: Сквер Семьи (Энергетиков, 21Б) с 13:00 до 17:00