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В Челябинске в День защиты детей педиатры будут принимать прямо на улице
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В Челябинске в День защиты детей педиатры будут принимать прямо на улице 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
1-го июня в Челябинске педиатры городских поликлиник проведут осмотры детей на свежем воздухе. Уличные «кабинеты» обустроят на пяти площадках в разных районах города. Прийти на консультацию к доктору можно будет на Кировке, в горсаду имени Пушкина, в Саду Победы, в сквере у администрации Калининского района, а также в сквере на улице Молодогвардейцев.
— Профилактика детских заболеваний имеет особое значение, так как предпосылки к развитию хронических патологий часто закладываются уже в детском возрасте, — отмечает главный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Ольга Агеева. — По итогам минувшего года у детей лидировали заболевания органов дыхания, кожи и подкожной клетчатки, органов пищеварения. Большинство этих заболеваний можно не допустить, если соблюдать рекомендации врачей.
Отметим, что для жителей Металлургического и Ленинского районов организуют прием в дополнительные дни. 2 июня врачи будут ждать маленьких пациентов в парке Тищенко, а 5 июня доктора приедут в Семейный сквер.
Напомним, что в эти выходные также вновь развернется «Территория здоровья» на площади Революции. В День защиты детей с 10.00 до 14:00 там тоже будет дежурить педиатр и детский ортопед, а в воскресенье можно прийти на прием к эндокринологу.
Расписание приемов:
1 июня:
Тракторозаводский район: парк «Сад Победы» с 10:30 до 14:00  Калининский район: площадь перед зданием Администрации с 10:00 до 13:00  Курчатовский район: сквер по улице Молодогвардейцев с 12:00 до 14:00  Центральный район: КДК «Кировка» с 10:00 до 15:00  Советский район: территория МАУ «Городской сад им. А. С. Пушкина» с 10:00 до 14:00  2 июня:
Металлургический район: парк «Металлург» им. О. И. Тищенко с 10:00 до 15:00  5 июня:
Ленинский район: Сквер Семьи (Энергетиков, 21Б) с 13:00 до 17:00
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