Побывавшие в космосе рисунки юных курян покажут в московском Музее Победы

Выставка «Дети рисуют мир» откроется в музее 1 июня и будет работать только один день

На экспозиции представлены более 300 работ, которые прислали из городов воинской славы, в том числе Курска. Авторы рисунков — ребята дошкольного и младшего школьного возраста. Некоторые рисунки детей побывали в космосе. В 2017 году 16 работ совершили путешествие вокруг земли на Международной космической станции вместе с членами экипажа 52-й экспедиции МКС Сергеем Рязанским и Федором Юрчихиным.

общественных организаций Москвы и Московской области. Выставку приурочили к Международному дню защиты детей. Ее организатором стал Союз городов воинской славы при содействии Фонда поддержки Героев Советского Союза участников Великой Отечественной войны «Звезда».