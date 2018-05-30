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Побывавшие в космосе рисунки юных курян покажут в московском Музее Победы
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Побывавшие в космосе рисунки юных курян покажут в московском Музее Победы 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Выставка «Дети рисуют мир» откроется в музее 1 июня и будет работать только один день
На экспозиции представлены более 300 работ, которые прислали из городов воинской славы, в том числе Курска. Авторы рисунков — ребята дошкольного и младшего школьного возраста. Некоторые рисунки детей побывали в космосе. В 2017 году 16 работ совершили путешествие вокруг земли на Международной космической станции вместе с членами экипажа 52-й экспедиции МКС Сергеем Рязанским и Федором Юрчихиным.
В торжественном открытии выставки примут участие скульптор Зураб Церетели, архитектор Игорь Воскресенский, лётчики-космонавты, представители Российского военно-исторического общества,
общественных организаций Москвы и Московской области. Выставку приурочили к Международному дню защиты детей. Ее организатором стал Союз городов воинской славы при содействии Фонда поддержки Героев Советского Союза участников Великой Отечественной войны «Звезда».
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