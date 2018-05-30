Познавательный цикл «Юный эколог» стартует в «Битцевском лесу»

Познавательный курс для детей дошкольного возраста стартует в Битцевском лесопарке 4 июня. Об этом сообщили на странице группы экоцентра ВКонтакте во вторник, 29 мая.

«Чем заняться детям в городе летом? Конечно, познакомиться с его природой!», — отметили организаторы.

Для детей от четырех до шести лет в «Битцевском лесу» 4 июня состоится первый урок из цикла «Юный эколог». Он рассчитан на пять занятий. Все встречи посвятят естественнонаучным темам. Дети узнают о том, откуда берутся свет, вода, тепло, из чего сделаны разные объекты, даже разучат сложные термины.

Кроме того, курс подразумевает, что «юные экологи» сделают свое первое исследование.

Первое занятие пройдет 4 июня. Начало в 15:00. Предварительную регистрацию нужно пройти по телефону: 8 (916) 306-56-50.

Фото: Экоцентр «Битцевский лес» ГПБУ «Мосприрода»

Источник: http://gazeta-chertanovo-juzhnoe.ru/2018/05/30/39882/