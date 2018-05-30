Юные жители района Сокол усовершенствуют испанский во время летних каникул

С 11 по 19 июня команда восьми— и девятиклассников школы № 1252, расположенной на Соколе, будет совершенствовать свои знания испанского языка в летнем лагере по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников. Лагерь будет организован на базе Центра педагогического мастерства.

— Детям предстоит пройти очень серьезную программу подготовки. Их ожидают ежедневные занятия с носителями языка и русскими преподавателями, — пояснили в администрации школы.

Там уточнили, что не обойдется и без культурно-развлекательной программы — детей ждет множество увлекательных встреч и игр. (ео)