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Большой праздник для детей устроят 1 июня на Тимирязевской
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Большой праздник для детей устроят 1 июня на Тимирязевской 

Управа района Тимирязевский города Москвы 54 минуты назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Специалисты центра творчества «Гермес» в День защиты детей, 1 июня, проведут для юных жителей Тимирязевского района большую развлекательную программу. Гостей ждут мастер-классы, конкурсы, эстафеты, танцевальный флешмоб и многое другое. Об этом рассказал один из организаторов.
— Также наши гости увидят спектакль «Что сорока наболтала». Перед собравшимися выступят ученики творческой студии «Фантазеры», — поделился представитель администрации «Гермеса».
Начало праздника в 12.00, спектакля — в 13.00. Вход свободный, приглашаются все желающие. Мероприятие состоится на детской площадке возле ЦТ «Гермес» по адресу ул. Тимирязевская, д. 28. (мю)
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