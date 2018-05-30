Большой праздник для детей устроят 1 июня на Тимирязевской

Специалисты центра творчества «Гермес» в День защиты детей, 1 июня, проведут для юных жителей Тимирязевского района большую развлекательную программу. Гостей ждут мастер-классы, конкурсы, эстафеты, танцевальный флешмоб и многое другое. Об этом рассказал один из организаторов.

— Также наши гости увидят спектакль «Что сорока наболтала». Перед собравшимися выступят ученики творческой студии «Фантазеры», — поделился представитель администрации «Гермеса».

Начало праздника в 12.00, спектакля — в 13.00. Вход свободный, приглашаются все желающие. Мероприятие состоится на детской площадке возле ЦТ «Гермес» по адресу ул. Тимирязевская, д. 28. (мю)