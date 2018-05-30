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Дмитрий Миронов: «Наша задача — обеспечить детям не только комфортный, но и главное — безопасный отдых»
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Дмитрий Миронов: «Наша задача — обеспечить детям не только комфортный, но и главное — безопасный отдых» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Более 27 тысяч детей отдохнут этим летом в пришкольных лагерях дневного пребывания. Еще около 20 тысяч юных ярославцев ждут в 22 загородных лагерях и двух функционирующих на базе санаториев «Искра» и «Сосновый бор».
Вопрос готовности к летней кампании сегодня был рассмотрен на заседании Правительства области. Губернатор Дмитрий Миронов подчеркнул, что отдых детей — зона особой ответственности для всех уровней власти.
— Наша задача — обеспечить детям не только комфортный, но и главное — безопасный отдых, — сказал Дмитрий Миронов. — Подготовка детских оздоровительных организаций уже должна быть завершена. К их приемке и допуску к открытию органы местного самоуправления и исполнительной власти области совместно с контрольно-надзорными органами должны подойти очень строго.
Сейчас в областной реестр организаций отдыха и оздоровления детей уже включено 479 учреждений, которые получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения.
— К началу летней кампании на территории региона проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении всех поставщиков продуктов питания, заявленных руководителями лагерей, — сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Звягин.
По данным на 30 мая, приняты все дневные лагеря, лагеря труда и отдыха, профильные лагеря, которые заработают с начала июня.
— Из 17 загородных лагерей, начинающих работу до 6 июня, согласно утвержденным графикам, органами местного самоуправления принято 13, — сообщила начальник управления по социальной и демографической политике Марина Башмашникова. — Сегодня, 30 мая, проходит приемка оставшихся 4 лагерей. Остальные 7 лагерей будут приниматься с учетом даты начала смены в течение июня. Всего запланировано к открытию более 480 организаций, отдохнуть в которых смогут более 50 тысяч юных ярославцев.
В целях антитеррористической защищенности загородные лагеря обеспечены круглосуточной охраной, кнопкой экстренного вызова полиции, почти все оснащены круглосуточным видеонаблюдением и имеют периметральное ограждение. На протяжении всего летнего периода будут проводиться выездные проверки загородных лагерей.
В этом году около 13 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, смогут отдохнуть бесплатно. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 80 миллионов рублей. Для остальных категорий детей предусмотрена частичная оплата стоимости путевки или компенсация части расходов на ее приобретение.
На укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности, из областного бюджета выделено 16 миллионов рублей, а также почти 5 миллионов рублей, образовавшихся в результате предоставления налоговой льготы.
В 2018 году вводится в эксплуатацию новый спальный корпус в детском оздоровительном лагере им. Титова (32 места). В детском оздоровительном лагере лечебно-оздоровительного комплекса «Сахареж» будут введены в эксплуатацию два новых спальных корпуса (100 мест), новые очистные сооружения и четыре спортивные площадки.
В детском оздоровительно-образовательном центре «Соть» Даниловского района этим летом будут капитально отремонтированы здания, а также обустроены наружные инженерные сети. На проведение работ из резервного фонда Президента России направлено более 20 миллионов рублей.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
В Ярославской области готовятся к открытию 480 детских летних лагерей Названы имена победителей конкурса «Воспитатель года» Ремонт детского отделения Некрасовской центральной районной больницы будет завершен до конца года
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