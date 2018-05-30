В Печатниках прошел необычный урок рисования

Для воспитанников отделения дневного пребывания детей и подростков ГБУ ЦСПСиД «Печатники» прошел необычный урок рисования. Ребят учили рисовать лето. Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.

«В отделении дневного пребывания детей и подростков ребята рисовали рисунки на тему «Лето». Лето — это время, когда можно на время позабыть об учебниках, и наконец-то заняться тем, о чём мечтается. Детские рисунки получились очень разные, но от всех них веет теплом и добротой», — говорится в сообщении.

Подробнее о мероприятиях центра: cspsid-pechatniki.ru. (то)