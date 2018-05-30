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В Печатниках прошел необычный урок рисования
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В Печатниках прошел необычный урок рисования 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Для воспитанников отделения дневного пребывания детей и подростков ГБУ ЦСПСиД «Печатники» прошел необычный урок рисования. Ребят учили рисовать лето. Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.
«В отделении дневного пребывания детей и подростков ребята рисовали рисунки на тему «Лето». Лето — это время, когда можно на время позабыть об учебниках, и наконец-то заняться тем, о чём мечтается. Детские рисунки получились очень разные, но от всех них веет теплом и добротой», — говорится в сообщении.
Подробнее о мероприятиях центра: cspsid-pechatniki.ru. (то)
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